Tragico schianto nelle Marche, muore un bergamasco

Tragico incidente nelle Marche, sulla superstrada 77 della Val di Chienti, in direzione di Civitanova: domenica pomeriggio 19 gennaio un uomo di 50 anni, Cristian Pesce residente a Ghisalba, è morto. Feriti altri due uomini, sempre di Ghisalba: uno di questi, il conducente della vettura, di 40 anni, è in gravi condizioni.

Lo schianto poco prima delle 15: dalle informazioni raccolte, il conducente della macchina, una Renault Megane, ha perso il controllo della vettura per cause ancora da accertare, all’altezza dello svincolo di Caccamo, a Serrapetrona, e l’auto è finita contro lo spartitraffico, fermandosi poi sulla rampa dell’uscita. Nell’incidente non sono stati coinvolti altri mezzi.

L’impatto è stato violento e Cristian Pesce, uno dei passeggeri, è morto sul colpo. Inutili tutti i tentativi di rianimare il 50enne, in gravi condizioni anche il conducente della macchina che è rimasto incastrato nelle lamiere accartocciate della vettura. Sul posto i vigili del fuoco della squadra di Camerino che lo hanno tratto in salvo: è stato trasferito d’urgenza in ospedale. ferito in maiera lieve il terzo uomo sulla macchina. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia stradale che è intervenuta sul posto.