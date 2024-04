Treviglio contro le baby gang, ancora controlli su 900 giovani

I carabinieri di Treviglio, anche nella settimana da lunedì 15 a lunedì 22 aprile, hanno controllato altri 900 giovani. Duecento sono stati identificati nella cittadina di Treviglio dalle ore 22 di sabato e fino alle prime ore del mattino di domenica, in un orario ritenuto sensibile, nel centro storico, nei pressi della stazione ferroviaria e in altri “luoghi caldi” della zona. Il servizio, ormai noto, ha previsto, anche questo fine settimana, il massiccio impiego di carabinieri in uniforme e auto con colori di istituto con l’utilizzo della “Stazione mobile”.

Si tratta della prosecuzione di un servizio straordinario per il controllo del territorio, ormai in atto da più di un mese a questa parte, che ha il compito di raccogliere elementi investigativi per il contrasto dei reati ad opera delle baby gang. Le attività hanno al momento registrato, sommati ai citati 900 di quest’ultima settimana, circa 5.400 giovani sottoposti a controllo.

Controlli anti-prostituzione