Treviglio cresce: in dieci anni duemila residenti in più

Una città in continuo sviluppo, capace di attrarre sempre più residenti e imprese, favorendo l’insediamento di attività commerciali grazie ai servizi offerti e a una posizione territoriale che può contare su una funzionale rete viaria. È la Treviglio che si prepara ad affrontare nei prossimi anni un’ulteriore crescita anche demografica, seppur contenuta. Una crescita già avviata nell’ultimo decennio, visto che i residenti sono passati dai 29.494 del 2014 ai 31.440 al 31 dicembre 2024, con il traguardo dei 30mila superato nel novembre 2017. «L’incremento di 1.946 residenti negli ultimi dieci anni è un dato significativo – commenta il sindaco Juri Imeri – che è stato molto più veloce negli ultimi tempi, sicuramente anche grazie alle infrastrutture viarie, sottolineo però che essere strategici geograficamente è una cosa, ma esserlo per i servizi e la qualità della vita è un’altra. Penso che oggi Treviglio sia un’ottima scelta per le famiglie, con le scuole che vanno dai nidi alle superiori, ma anche per l’opportunità di vivere l’ambiente, le tante attività culturali e sportive».