Treviglio e Bergamo, controlli della polizia: 53 persone identificate in una sera

Servizi straordinari di controllo del territorio a Treviglio e Bergamo. Nella serata del 2 febbraio, la polizia ha messo in campo un’attività mirata di prevenzione sul territorio. A Treviglio i controlli hanno interessato in particolare la stazione ferroviaria, il centro cittadino e diversi pubblici esercizi caratterizzati da un elevato afflusso di persone.

Nel corso del servizio sono state identificate complessivamente 53 persone, di cui 10 con precedenti di polizia , e sottoposti a verifica gli avventori di quattro locali pubblici.

Tentato furto in un supermercato

Durante la serata i poliziotti sono inoltre intervenuti presso l’Ipercoop di Treviglio per un tentato furto: un cittadino straniero, nato in Pakistan nel 1990, con diversi precedenti, titolare di permesso di soggiorno per richiesta asilo, è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato.

Complessivamente, nel corso delle operazioni, sono state controllate 212 persone, di cui 50 con precedenti di polizia. Sono stati sequestrati circa 10 grammi di sostanza stupefacente di tipo cannabinoide a carico di ignoti e deferita una persona per violazione del Testo Unico sull’Immigrazione. Controllate anche tre sale slot machine, mentre un cittadino marocchino è stato accompagnato negli uffici di polizia per la notifica di un Foglio di Via Obbligatorio e di un Avviso Orale.