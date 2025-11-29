Burger button
Cronaca / Pianura
Sabato 29 Novembre 2025

Treviglio, santuario gremito per l’ultimo saluto a Gianfranco Bonacina

L’ADDIO . In tantissimi per i funerali dello storico presidente della Cassa Rurale cittadina: «Scintilla che illumina e scalda».

Filippo Magni
Filippo Magni
A Treviglio l’ultimo saluto a Gianfranco Bonacina
A Treviglio l’ultimo saluto a Gianfranco Bonacina
(Foto di Cesni)

Treviglio

Il santuario Madonna delle Lacrime di Treviglio, gremito di persone, molte in piedi in un vero abbraccio corale, ha ospitato sabato 29 novembre l’ultimo saluto a Gianfranco Bonacina, storico presidente della Cassa Rurale cittadina.

«Era aperto ed entusiasta per i grandi ideali, sempre fiducioso e coraggioso, dava speranza»

Don Giuseppe Villa, presiedendo la cerimonia funebre, ha ricordato Bonacina come un assiduo frequentatore del Santuario, «anche negli ultimi tempi, sempre sorridente». Proprio il sorriso è stato un tratto distintivo sottolineato anche dal figlio Fabio: «Sorrideva a tutti, anche durante la malattia, che ha accolto inizialmente come un duro colpo, ma recuperando poi serenità. Se ne è andato in pace, tenendo la mano di mia madre e addormentandosi».

A Treviglio santuario gremito
A Treviglio santuario gremito
(Foto di Cesni)
L’ultimo saluto a Gianfranco Bonacina
L’ultimo saluto a Gianfranco Bonacina
(Foto di Cesni)

Oltre alle autorità cittadine, tra cui il sindaco Juri Imeri, non hanno voluto mancare all’assemblea i vertici della Bcc Carate e Treviglio, con il presidente Ruggero Redaelli e il vicepresidente Giovanni Grazioli (primo successore di Bonacina) che ha letto un commosso messaggio di saluto, oltre ad Alessandro Azzi, presidente della Federazione lombarda delle Bcc.

«Scintilla che illumina e scalda»

Nell’omelia, il diacono Alvaro Cappellini, già dipendente Bcc e collaboratore di Bonacina, ha reso omaggio al defunto definendolo «una scintilla che illumina e scalda, spesso solitaria». Ne ha sottolineato le origini umili e lo spirito caritatevole, lo spessore umano prima che professionale: «Incontrando la Cassa Rurale e il vecchio motto che diceva “qui i valori producono valore”, Gianfranco ha trovato l’ambiente congeniale per applicare quei suoi valori, lui era infatti aperto ed entusiasta per i grandi ideali, sempre fiducioso e coraggioso, dava speranza, soprattutto mettendosi a servizio in ogni progetto e particolarmente in quelli verso i poveri».

