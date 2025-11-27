Treviglio piange Gianfranco Bonacina, storico presidente della Cassa rurale

Se n’è andato a 83 anni (ne avrebbe compiuti 84 il prossimo 28 dicembre) Gianfranco Bonacina, storico volto della Cassa rurale di Treviglio (oggi Bcc di Carate e Treviglio), che guidò prima come direttore e poi come presidente fino al 2014, dopo 46 anni spesi al servizio dell’istituto di credito fondato da monsignor Ambrogio Portaluppoi e che lo stesso Bonacina aveva contribuito a rendere grade, prendendone il timone dall’altro storico presidente Alfredo Ferri.

La scomparsa nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 novembre nella sua casa di Treviglio: lascia nel dolore la moglie Rina e i due figli, Fabio e Valeria. Durante il suo mandato di presidente aveva saputo traghettare la Cassa rurale nel panorama bancario locale e nazionale, mantenendone sempre saldi i valori e la vicinanza ai propri clienti e soprattutto ampliando il numero di soci, nel desiderio di estendere quel «bene comune» che gli era tanto caro.