Treviglio, ladro sorpreso nel negozio: ferita l’esercente 66enne

Si trovava nel negozio del figlio quando ha colto sul fatto un ragazzo che pochi attimi prima le aveva rubato il portafogli dalla borsetta: il malvivente ha reagito sbattendola contro la parete. Attimi di paura martedì pomeriggio, 30 agosto, nel centro storico di Treviglio per Rita Gandini, 66 anni, che di certo non dimenticherà l’episodio, anche per le conseguenze della successiva caduta a terra che le è costata una contusioni a una gamba e la distorsione di una caviglia. Il rapinatore, stando alla descrizione della donna, è un uomo di colore, poi fuggito a piedi con quanto rubato: il portafogli con documenti d’identità e circa 200 euro in banconote.