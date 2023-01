Treviglio, nel bilancio della Polizia locale aumentano i controlli e le sanzioni

Tempo di bilanci per il comando della polizia locale di Treviglio: nel 2022 segnala l’ampia operatività degli agenti dovuta alla ripresa di traffico e attività a livelli pre pandemia. Il report annuale è stato illustrato il 17 gennaio dal sindaco Juri Imeri e dal comandante Giovanni Vinciguerra, alla presenza degli ufficiali, Claudio Cortesi, Giacomo Bocchi e Riccardo Zannolfi. In tema di sanzioni stradali gli automobilisti si sono rivelati più indisciplinati del 2021: emesse 18.053 multe per un importo accertato di 1 milione e 830mila euro, contro le 11.312 dell’anno prima . Nella violazione al codice della strada, l’infrazione più frequente è risultata la sosta irregolare, con 10.415 le sanzioni contro le 5.984 del 2021, seguita dall’eccesso di velocità con 2.526 casi (2.954 l’anno precedente), per lo più rilevati sulla ex statale 42 dall’autovelox e in minor parte dal telelaser. A seguire, per numero, la mancata revisione dei veicoli (510), l’assenza di copertura assicurativa (245) e la guida con telefono (176). Multati anche 50 automobilisti senza patente, 250 per avere occupato in sosta spazi per i disabili, 178 senza cinture di sicurezza: complessivamente sono stati decurtati 6.512 punti patente.