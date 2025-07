Treviglio, rissa in un locale: sospesa per 15 giorni la licenza dell’attività

La sospensione – della durata di 15 giorni – arriva in seguito a un episodio avvenuto lo scorso 30 giugno, quando all’interno dell’esercizio commerciale è scoppiata una lite degenerata rapidamente in una rissa. Coinvolti il titolare del locale e alcuni cittadini stranieri: le tensioni, nate per futili motivi, hanno reso necessario l’intervento del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri della Compagnia di Treviglio.