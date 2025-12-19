Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Venerdì 19 Dicembre 2025

Treviglio, rubata l’auto del centro antiviolenza. «Restituitela»

IL CASO. Il Fiat Qubo preso di notte davanti alla sede della coop Sirio: «Ora siamo bloccati con i trasporti».

Fabio Conti
Fabio Conti
Redattore
Un Fiat Qubo bianco uguale a quello rubato, che è targato EV699YY
Un Fiat Qubo bianco uguale a quello rubato, che è targato EV699YY

Treviglio

Forse il ladro (o i ladri) che nella notte di lunedì 15 dicembre ha scassinato la portiera di quel Fiat Qubo bianco posteggiato in via Roggia Vignola a Treviglio nemmeno immaginava il danno che avrebbe causato. «Non solo materiale, direi anche morale e organizzativo», spiega Dania Lera, la presidente della cooperativa Sirio.

A chi ha rubato la vettura: «Si metta una mano sul cuore e capisca che non era una “semplice” auto»

«Siamo letteralmente a piedi»

La vettura era infatti di proprietà di questa realtà trevigliese che gestisce il centro antiviolenza e, nello specifico, in uso al personale del «Rifugio di Ophelia», che è una delle case dove vengono ospitate le donne vittime di violenza e anche i loro figli. Per questo il Qubo non aveva loghi né scritte: la tutela di chi veniva trasportato doveva infatti essere totale. «Ora siamo letteralmente a piedi – sottolinea la presidente –, perché questo mezzo era di fatto l’unico a disposizione delle nostre dipendenti per poter trasportare le donne ospitate nel centro antiviolenza e non solo: per portarle a visite, incontri, ma anche in piccole gite che avevamo in programma per le feste di Natale e che ora sono un grosso punto di domanda».

«Restituitela»

Dania Lera ha denunciato il furto al locale commissariato di polizia e ora le immagini delle telecamere della zona (l’area è il Pip2, a sud della città) sono al vaglio per risalire al ladro. Che ha scelto di agire in una zona artigianale praticamente deserta la sera, soprattutto il lunedì quando i due locali pubblici della via sono chiusi. Da Sirio arriva un appello rivolto direttamente a chi ha rubato la vettura: «Si metta una mano sul cuore e capisca che non era una “semplice” auto, ma un mezzo fondamentale per le nostre attività a favore delle donne che già hanno subito violenza nel corso della loro esistenza e che ora stanno ricostruendo un percorso di vita – spiega la presidente –. Insomma, chi la rubata ce la faccia ritrovare in qualche maniera». Un appello è rivolto anche a chi dovesse notare il giro la vettura, che è targata EV699YY: «Se la vedete, segnalatelo a noi o alle forze dell’ordine. Per le nostre attività quotidiane quel Qubo è fondamentale e già in questi giorni siamo rimaste bloccate». Il mezzo non è recente: ha una decina di anni. «Qualora non dovesse più venire ritrovato, non ci resterà che chiedere aiuto agli imprenditori della zona – prosegue Dania lera – perché si mettano a loro volta una mano sul cuore e ci diano una mano ad acquistare un nuovo mezzo».

La speranza, al momento, è che il ladro, venendo a conoscenza dell’appello di Sirio, si renda conto del danno che sta causando e faccia in qualche modo ritrovare il Fiat Qubo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Treviglio
Sociale
Questioni sociali (generico)
Politica
Enti locali
Economia, affari e finanza
Trasporti
Giustizia, Criminalità
furti
Dania Lera
Sirio