«Una lite per la cena», poi la coltellata mortale al compagno. In cella per omicidio

Un litigio per futili motivi, a quanto pare legato alla scarsa qualità della cena appena consumata , è culminato l’altra sera a Morengo con l’uccisione di un uomo di 30 anni, accoltellato al petto dalla sua convivente, nella cucina dell’alloggio in cui i due abitavano. Un fendente che non ha lasciato scampo a Ernest Emperor Mohamed, 30 anni di origine nigeriana, per il quale a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dal parte dei soccorritori intervenuti e chiamati dal figlio 23enne della stessa donna, accorso sul posto dopo essere stato contattato dalla madre . A finire in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi è Sandra Fratus, 51 anni , madre di due figli , originaria di Romano e disoccupata, con problemi di tossicodipendenza e già nota alle forze dell’ordine per diversi precedenti penali.