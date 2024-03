Verdellino, allarme cimici all’asilo ospitato nei container

Video e foto documentano la situazione

Ci sono foto e video a documentare la situazione , in cui si vedono gli insetti uscire dalle fessure delle pareti dei container per poi volare in circolo e, in alcuni casi, finire nei piatti. Su banchi e bocchette dell’aria, appaiono chiaramente anche segni di escrementi di cimici: «La situazione è ovviamente inaccettabile – dice Efrem Vitali, presidente del comitato genitori –. Soprattutto perché la scuola aveva segnalato la problematica al Comune già due settimane fa e l’unica cosa fatta è stato mandare un operaio con scopa e paletta. È evidente che la situazione è stata sottovalutata».

Mercoledì i membri della commissione mensa hanno subito avvisato l’amministrazione comunale e sul posto è intervenuto il vicesindaco Ennio Rovaris, con un’azienda specializzata in disinfestazioni: «Da quel che ci è stato spiegato – dice Rovaris – le cimici erano già dentro il container prima che arrivasse a Verdellino. Dopodiché, grazie al caldo presente nelle aule, sono cominciate a uscire come se fosse cominciata la primavera. Ovviamente chiederemo conto dell’accaduto a chi ci ha fornito la scuola mobile». Ora dal Comune è stato disposto un intervento di disinfestazione che prenderà il via sabato sera. «Nel frattempo – continua Rovaris – abbiamo dato mandato a un operaio di passare ogni due ore nei container e aspirare con un aspiratore le cimici. Ovviamente non pensavamo che il problema fosse così grave, altrimenti avremmo disposto prima la disinfestazione». «Bene che finalmente si procede in questa direzione – commenta ancora il presidente del comitato genitori –. Nell’attesa, però, i bambini saranno costretti a mangiare ancora per due giorni insieme alle cimici. E per loro, oltre che per i loro genitori, non sarà certo piacevole».