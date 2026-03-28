Verdellino, fuga su un’auto rubata: arrestato 26enne dopo un inseguimento

Inseguimento nella mattinata del 24 marzo a Verdellino quando un 26enne di origine marocchina, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Zingonia con il supporto della polizia locale di Verdellino. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e destinatario di un foglio di via dal Comune di Treviglio, dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, guida in stato di ebbrezza e violazioni delle norme sull’immigrazione.

L’auto usata nell’inseguimento: era stata rubata e denunciata dalla legittima proprietaria; Tutto è iniziato quando il giovane, alla guida di una Citroen C4, non si è fermato all’alt intimato da una pattuglia della polizia locale, dando il via a un inseguimento per le strade del centro abitato. Durante la fuga ha messo in serio pericolo la circolazione, procedendo contromano, effettuando sorpassi azzardati e costringendo altri automobilisti a manovre improvvise per evitare l’impatto.

Abbandonata l’auto, cerca di scappare a piedi

La corsa si è interrotta temporaneamente dopo che il fuggitivo ha tamponato un’auto in sosta. A quel punto ha abbandonato il veicolo in viale Parigi, tentando di proseguire la fuga a piedi. Dopo aver scavalcato la recinzione metallica di un’azienda, si è introdotto all’interno dell’area industriale.

Ferito alle mani mentre scavalca un cancello

Determinante l’intervento congiunto dei carabinieri, che hanno rapidamente cinturato la zona insieme agli agenti della Polizia Locale. Il 26enne è stato rintracciato poco dopo, disteso a terra e con evidenti ferite alle mani, causate dallo scavalcamento della recinzione.