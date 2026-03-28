Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Sabato 28 Marzo 2026

Verdellino, fuga su un’auto rubata: arrestato 26enne dopo un inseguimento

IL FATTO. Ubriaco e senza la patente, la macchina era stata rubata: arrestato dopo una fuga rocambolesca pr e vie del paese.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Verdellino, fuga su un’auto rubata: arrestato 26enne dopo un inseguimento
Il cofano dell’auto dopo l’inseguimento

Verdellino

Inseguimento nella mattinata del 24 marzo a Verdellino quando un 26enne di origine marocchina, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Zingonia con il supporto della polizia locale di Verdellino. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e destinatario di un foglio di via dal Comune di Treviglio, dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, guida in stato di ebbrezza e violazioni delle norme sull’immigrazione.

Verdellino, fuga su un’auto rubata: arrestato 26enne dopo un inseguimento
L’auto usata nell’inseguimento: era stata rubata e denunciata dalla legittima proprietaria;

Tutto è iniziato quando il giovane, alla guida di una Citroen C4, non si è fermato all’alt intimato da una pattuglia della polizia locale, dando il via a un inseguimento per le strade del centro abitato. Durante la fuga ha messo in serio pericolo la circolazione, procedendo contromano, effettuando sorpassi azzardati e costringendo altri automobilisti a manovre improvvise per evitare l’impatto.

Abbandonata l’auto, cerca di scappare a piedi

La corsa si è interrotta temporaneamente dopo che il fuggitivo ha tamponato un’auto in sosta. A quel punto ha abbandonato il veicolo in viale Parigi, tentando di proseguire la fuga a piedi. Dopo aver scavalcato la recinzione metallica di un’azienda, si è introdotto all’interno dell’area industriale.

Ferito alle mani mentre scavalca un cancello

Determinante l’intervento congiunto dei carabinieri, che hanno rapidamente cinturato la zona insieme agli agenti della Polizia Locale. Il 26enne è stato rintracciato poco dopo, disteso a terra e con evidenti ferite alle mani, causate dallo scavalcamento della recinzione.

Il giovane guidava in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, ed era privo di patente perché mai conseguita

Gli accertamenti successivi hanno fatto emergere altri dettagli sul caso: l’auto utilizzata era stata rubata e denunciata dalla legittima proprietaria; il giovane guidava in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, ed era privo di patente perché mai conseguita. Inoltre, risultava inottemperante a un ordine di espulsione del questore e violava un precedente foglio di via. Giudicato in direttissima, il tribunale ha convalidato l’arresto senza disporre ulteriori misure.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Verdellino
Treviglio
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Forze Ordine
Economia, affari e finanza
Trasporti
Politica
Enti locali
Carabinieri
Polizia Locale
Tribunale