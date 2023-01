Vestiti online? No, guarnizioni. Blitz dei vigili nel laboratorio

Asserivano di aver dato vita a un’azienda che vendeva su Internet capi di abbigliamento e oggettistica, ma in realtà all’interno dei luoghi di lavoro non sono stati trovati vestiti, bensì materiali riconducibili alla lavorazione della gomma . L’attività irregolare è stata scoperta a Cortenuova dalla polizia locale coordinata dal comandante Luca Leone, che è a capo del corpo del Montorfano, nel Bresciano, convenzionato per ragioni di polizia urbana con l’ente locale bergamasco. Gli agenti della Locale si sono recati in una ditta del paese con lo scopo di verificare la veridicità della documentazione presentata al Suap comunale. Ci è voluto poco però per capire che la vendita di capi di abbigliamento, in sostanza, non era mai stata avviata, almeno questa è l’accusa formalizzata dagli agenti.