Violenza su una ragazza minorenne in stazione a Treviglio: arrestato un 22enne

L’episodio si è verificato nella stazione ferroviaria centrale, dove la vittima stava attraversando il sottopassaggio in direzione dei binari. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane l’avrebbe avvicinata alle spalle e aggredita. La ragazza è riuscita a scappare e, scossa per l’accaduto, ha raggiunto alcune amiche poco distanti, raccontando loro quanto successo, per poi contattare la madre e chiedere aiuto.