Violenza su una ragazza minorenne in stazione a Treviglio: arrestato un 22enne
LA POLIZIA. Il fatto nel sottopassaggio ferroviario: decisiva la segnalazione della vittima e le immagini di videosorveglianza. Intervento rapido del Commissariato di Treviglio.
La Polizia di Stato - Commissariato di Treviglio - ha arrestato nella mattinata del 4 maggio, a Treviglio, un giovane di 22 anni, cittadino marocchino regolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una minore.
L’episodio si è verificato nella stazione ferroviaria centrale, dove la vittima stava attraversando il sottopassaggio in direzione dei binari. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane l’avrebbe avvicinata alle spalle e aggredita. La ragazza è riuscita a scappare e, scossa per l’accaduto, ha raggiunto alcune amiche poco distanti, raccontando loro quanto successo, per poi contattare la madre e chiedere aiuto.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Treviglio, che hanno raccolto le prime testimonianze e avviato subito le ricerche. Il presunto responsabile è stato individuato poco dopo all’interno dello scalo ferroviario. Decisivo, ai fini dell’identificazione, anche il supporto delle immagini di videosorveglianza, che hanno permesso di riscontrare il racconto della vittima. L’uomo è stato quindi arrestato e condotto alla Casa circondariale di Bergamo, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.
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