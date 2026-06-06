Voto di scambio a Genova, a processo anche i fratelli Testa di Boltiere

È stato rinviato a giudizio Matteo Cozzani, l’ex capo di gabinetto di Giovanni Toti . L’accusa nei suoi confronti è di voto di scambio con l’aggravante mafiosa . Lo ha deciso il giudice per l’udienza preliminare Giorgio Morando che ha mandato a processo anche altre 11 persone, per tre delle quali è contestata la stessa aggravante. Si tratta dei gemelli Arturo Angelo e Italo Maurizio Testa di Boltiere, 64 anni, esponenti di Forza Italia, e dell’ex sindacalista della Cgil Venanzio Maurici.

La vicenda riguarda i presunti pacchetti di voti arrivati dalla comunità riesina ad alcuni candidati della lista Toti alle elezioni regionali del 2020. L’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Federico Manotti e dal pm Luca Monteverde, è una costola della maxi indagine sulla corruzione che nel maggio 2024 ha portato all’arresto e poi alle dimissioni dell’allora presidente della Regione Liguria Toti. Sempre venerdì 5 giugno, in sei hanno chiesto la messa alla prova (uno degli elettori l’aveva già chiesta e ottenuta in corso di indagini) e l’udienza è stata rinviata a novembre. Stralciata la posizione dell’ex segretario generale dei porti di Genova e Savona Paolo Piacenza (oggi presidente dell’autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio), accusato di omessa denuncia per l’occupazione abusiva di alcune aree portuali da parte dell’imprenditore Aldo Spinelli. Il giudice ha rinviato gli atti ai pm che dovranno disporre una citazione diretta a giudizio.