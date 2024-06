Aggressione all’autista del bus a Sarnico: «Più controlli tra il centro e il lido»

«Stiamo mettendo in campo tutte le possibili soluzioni, ancorché difficili, per cercare di arginare questo problema». Ancora prima di insediarsi ufficialmente e di aprire la sua prima seduta di Consiglio comunale - l’assemblea si è riunita giovedì alle 18 in municipio a Sarnico – il sindaco Vigilio Arcangeli si è già dovuto confrontare con i problemi derivanti dall’aggressione ai danni di uno degli autisti di Arriva, consumatasi martedì alla fermata degli autobus proprio sotto il Comune, dove un gruppo di giovanissimi si è scagliato contro il conducente dell’autobus che non voleva farli salire senza il biglietto.

Più controlli al Lido Nettuno

«Un forte dispiacere per me e la nostra comunità – fa sapere Arcangeli –. Stiamo lavorando per aumentare il presidio del territorio da parte dei nostri vigili urbani, di concerto con i carabinieri della stazione locale». La zona in cui aumenteranno i controlli sarà in particolare quella del lido Nettuno, da dove il gruppo di ragazzi fa la spola da alcuni giorni salendo e scendendo dagli autobus del servizio di linea e dove sarebbero stati segnalati problemi da parte di bagnanti importunati o disturbati dal gruppo di adolescenti, alcuni maggiorenni, altri ancora no, che arrivano a Sarnico dai paesi limitrofi.

«Si tratta di un problema sociale che riguarda l’intero territorio – prosegue il sindaco -, ma poiché questi ragazzi si rivolgono alla nostra cittadina per mettere in atto atteggiamenti “agitati”, definiamoli così, ci mette nella posizione di dover intervenire per affrontare il problema». Secondo Arcangeli non è arginabile solamente incrementando i controlli e la

«Necessario che il lido Nettuno torni ad essere aperto tutto l’anno» presenza delle forze dell’ordine: «È necessario che il lido Nettuno, che abbiamo inserito nel nostro programma elettorale come luogo in cui concentrare le nostre politiche giovanili, torni a essere aperto tutto l’anno o quasi, affinché sia frequentato dalla cittadinanza che, a suo modo, svolge un ruolo fondamentale anche di presidio e può aiutare a tener lontano questi gruppi “agitati”, che invece si muovono in zone dove hanno maggior terreno fertile. Verranno intensificati i turni degli agenti a presidio della zona, ma l’aiuto viene anche dal cittadino nel momento in cui è presente e vive il lido. Chiaro che poi, dietro a questi comportamenti, probabilmente ci sono situazioni difficili: questi ragazzi non vanno abbandonati a loro stessi, ma nel contempo non possiamo tollerare aggressioni o comportamenti violenti».

Nonostante si trovino sotto organico, dato che al momento a Sarnico ci sono in servizio quattro agenti di polizia locale su sei, i vigili sono già al lavoro per la sicurezza con controlli alle fermate degli autobus e all’interno del lido, dove anche la scorsa settimana un gruppo composto da oltre venti adolescenti aveva insultato l’autista che li aveva fatti scendere alla fermata dell’Italmark per poi sbraitare anche contro una conducente che si era fermata con l’auto per farli attraversare la strada.