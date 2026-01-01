Ambulanza della Croce Blu di Lovere in servizio travolta a Brescia: quattro feriti

Un incidente stradale ha coinvolto un’autoambulanza della Croce Blu di Lovere in servizio a Brescia, nei pressi di via Oberdan, nella mattinata di giovedì 1 gennaio. L’autolettiga s tava viaggiando a sirene spiegate in direzione del Pronto Soccorso degli Spedali Civili di Brescia quando è stata travolta da una macchina a un’intersezione.

L’impatto è stato fortissimo, con l’autoambulanza che ha ruotato su se stessa e l’auto che ha terminato la propria corsa su un’aiuola, come si apprende dal Giornale di Brescia. Ci sono quattro persone ferite: la ragazza che guidava l’autoambulanza, l’infermiere al suo fianco, la signora anziana trasportata e il conducente della macchina.