Cronaca / Val Calepio e Sebino
Giovedì 01 Gennaio 2026

Ambulanza della Croce Blu di Lovere in servizio travolta a Brescia: quattro feriti

L’INCIDENTE. L’incidente è avvenuto a un incrocio nella mattinata di giovedì 1 gennaio e l’impatto è stato così forte da fare ruotare l’autolettiga su se stessa.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’incidente che ha coinvolto l’autoambulanza della Croce Blu di Lovere in via Oberdan a Brescia
L’incidente che ha coinvolto l’autoambulanza della Croce Blu di Lovere in via Oberdan a Brescia
(Foto di Giornale di Brescia)

Un incidente stradale ha coinvolto un’autoambulanza della Croce Blu di Lovere in servizio a Brescia, nei pressi di via Oberdan, nella mattinata di giovedì 1 gennaio. L’autolettiga s tava viaggiando a sirene spiegate in direzione del Pronto Soccorso degli Spedali Civili di Brescia quando è stata travolta da una macchina a un’intersezione.

L’impatto è stato fortissimo, con l’autoambulanza che ha ruotato su se stessa e l’auto che ha terminato la propria corsa su un’aiuola, come si apprende dal Giornale di Brescia. Ci sono quattro persone ferite: la ragazza che guidava l’autoambulanza, l’infermiere al suo fianco, la signora anziana trasportata e il conducente della macchina.

