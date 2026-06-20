Anziana truffata da finti tecnici a Tavernola: spariti con l’oro

È successo venerdì mattina a Tavernola, dove giusto mercoledì pomeriggio i carabinieri avevano tenuto un incontro di sensibilizzazione rivolto alla popolazione meno giovane, proprio dedicato a spiegare come agiscono i truffatori e come potersi proteggere da eventuali tentativi di truffa. Nonostante l’intervento di informazione e prevenzione dell’Arma, però, non più di due giorni dopo ne è stata messa a segno una in centro paese.

A capire che qualcosa non andava sono stati gli uffici comunali, cui l’ottantenne ha telefonato a metà mattina, chiedendo quando sarebbero tornati da lei i tecnici che erano stati a casa sua poco prima per sistemare alcune perdite. «Abbiamo subito capito che era in atto una truffa e abbiamo allertato i carabinieri», spiega il sindaco, Roberto Martinelli. Dalla Stazione locale i militari si sono subito precipitati a casa dell’anziana, ma del o dei truffatori non c’era più traccia. E con loro era sparito anche l’oro che la donna aveva consegnato poco prima, estraendolo dalla cassaforte perché «si sarebbe potuto rovinare a causa del mercurio e delle sostanze presenti nell’acqua», ricorda il sindaco.

La scusa dei finti tecnici

Sarebbe stata questa, infatti, la scusa con cui i finti tecnici si sono presentati a casa dell’anziana, elencandole perfino i nomi dei vicini di casa. Fingendo di essere già intervenuti anche all’interno delle altre abitazioni di quella strada, sono riusciti a convincere la tavernolese a farsi aprire prima la porta e poi la cassaforte. Solo nel vedere i carabinieri l’anziana ha capito di essere stata truffata: trasalita, non ha nascosto il suo smarrimento.