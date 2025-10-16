Aveva intestate 15 auto utilizzate per furti e altri illeciti: scoperto dai carabinieri di Lovere

I carabinieri di Lovere, in collaborazione con la Procura di Milano, hanno deferito in stato di libertà un 58enne residente nel capoluogo lombardo per una complessa attività illecita legata all’intestazione di veicoli. Un’indagine scaturita a seguito di un controllo alla circolazione sul lago d’Iseo, tra Lovere e Costa Volpino.

Il 58enne, in concorso con altri, avrebbe indotto in errore gli ufficiali del Pubblico registro automobilistico (Pra), dichiarando di essere il proprietario di 15 veicoli che, in realtà, risultavano nella disponibilità di terze persone. I mezzi, spiegano i carabinieri in una nota, sarebbero stati utilizzati per commettere diversi reati e illeciti amministrativi in tutta Italia.

Sanzioni per 8mila euro

Al 58enne sono state contestate sanzioni per un importo complessivo di 8mila euro. Le autorità hanno disposto l’immediata radiazione dei veicoli dal Pra e la cancellazione della partita Iva intestata all’uomo, così da interrompere l’attività illecita. Le indagini proseguono per identificare i complici e i destinatari effettivi dei veicoli, nell’ambito di un’inchiesta volta a contrastare il fenomeno delle intestazioni fittizie di mezzi utilizzati per fini criminali.