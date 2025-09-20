Cronaca / Val Calepio e Sebino
Sabato 20 Settembre 2025
Carobbio degli Angeli, scontro tra un’auto e una moto: muore 55enne di Grumello
IL DRAMMA. L’allarme è scattato poco prima dell’1,30 lungo la variante di Cicola. A perdere la vita un 55enne di Grumello.
Carobbio degli Angeli
Dramma nella notte a Carobbio degli Angeli, lungo la variante di Cicola. La vittima dell’incidente mortale accaduto tra venerdì e sabato si chiamava Giuseppe Belotti, 55 anni, tecnico nel settore della fibra ottica e residente a Grumello del Monte. Ha perso la vita mentre rientrava da Bergamo verso casa in sella della sua motocicletta Honda
L’incidente a Carobbio
Era da poco passata l’una e trenta quando la sua moto si è scontrata con un suv Audi che, provenendo dalla laterale via Butonia, stava per immettersi sulla variante. L’impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo al motociclista, sbalzato a distanza di circa 50 metri. Il personale sanitario del 118 è giunto sul posto in pochi minuti con ambulanza e automedica, e non ha potuto fare nulla per salvarlo.
Belotti è morto sul colpo, mentre i carabinieri della stazione di Grumello del Monte hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire la dinamica. Al volante dell’Audi incidentata c’era un uomo di 44 anni e sullo stesso mezzo viaggiava anche una passeggera 46enne. Entrambi sono rimasti illesi.
