Carobbio degli Angeli, scontro tra un’auto e una moto: muore 55enne di Grumello

Dramma nella notte a Carobbio degli Angeli, lungo la variante di Cicola. La vittima dell’incidente mortale accaduto tra venerdì e sabato si chiamava Giuseppe Belotti , 55 anni, tecnico nel settore della fibra ottica e residente a Grumello del Monte. Ha perso la vita mentre rientrava da Bergamo verso casa in sella della sua motocicletta Honda

L’incidente a Carobbio

Era da poco passata l’una e trenta quando la sua moto si è scontrata con un suv Audi che, provenendo dalla laterale via Butonia, stava per immettersi sulla variante. L’impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo al motociclista, sbalzato a distanza di circa 50 metri. Il personale sanitario del 118 è giunto sul posto in pochi minuti con ambulanza e automedica, e non ha potuto fare nulla per salvarlo.