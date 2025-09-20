Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Val Calepio e Sebino
Sabato 20 Settembre 2025

Carobbio degli Angeli, scontro tra un’auto e una moto: muore 55enne di Grumello

IL DRAMMA. L’allarme è scattato poco prima dell’1,30 lungo la variante di Cicola. A perdere la vita un 55enne di Grumello.

Monica Armeli
Monica Armeli

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il luogo dell’incidente a Carobbio
Il luogo dell’incidente a Carobbio

Carobbio degli Angeli

Dramma nella notte a Carobbio degli Angeli, lungo la variante di Cicola. La vittima dell’incidente mortale accaduto tra venerdì e sabato si chiamava Giuseppe Belotti, 55 anni, tecnico nel settore della fibra ottica e residente a Grumello del Monte. Ha perso la vita mentre rientrava da Bergamo verso casa in sella della sua motocicletta Honda

L’incidente a Carobbio

Era da poco passata l’una e trenta quando la sua moto si è scontrata con un suv Audi che, provenendo dalla laterale via Butonia, stava per immettersi sulla variante. L’impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo al motociclista, sbalzato a distanza di circa 50 metri. Il personale sanitario del 118 è giunto sul posto in pochi minuti con ambulanza e automedica, e non ha potuto fare nulla per salvarlo.

Belotti è morto sul colpo, mentre i carabinieri della stazione di Grumello del Monte hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire la dinamica. Al volante dell’Audi incidentata c’era un uomo di 44 anni e sullo stesso mezzo viaggiava anche una passeggera 46enne. Entrambi sono rimasti illesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Carobbio degli Angeli
Morte
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
incidenti stradali
Sociale