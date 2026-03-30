Con lo scooter contro un’auto fugge, preso senza patente e assicurazione: maxi multa per un 17enne

Una gita al lago costata cara. Un 17enne in scooter senza patente e assicurazione ha tamponato un’autovettura in pieno centro a Sarnico ed è fuggito sperando di far perdere le proprie tracce. Per lui è scattata una sanzione di quasi 6mila euro.

Nessun inseguimento, ma con l’ausilio del sistema di videosorveglianza potenziato nel corso del 2026 attraverso un bando ministeriale, la polizia locale di Sarnico è risalita al conducente dello scooter, un 17enne residente a Telgate. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi in via Libertà. Il giovane, dopo aver accidentalmente tamponato un’Audi, si è dato alla fuga dileguandosi nelle vie comunali. Immediata la segnalazione dell’accaduto alla polizia locale da parte del proprietario della vettura, di Trescore Balneario, e il via delle indagini per rintracciare il proprietario del ciclomotore.

Le investigazioni nel giro di poche ore hanno consentito l’identificazione e la convocazione del responsabile. Dalla verifica dei documenti è stato possibile accertare che il 17enne era senza patente di guida e senza assicurazione del motorino, peraltro mai assicurato in precedenza. Mancava anche la necessaria revisione.