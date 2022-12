«Condannato a 17 anni per omicidio, sono rinato grazie a don Roberto»

«Per anni ho vissuto allo sbaraglio, tra traffici di droga e prostituzione, poi mi hanno condannato a 17 anni per un omicidio volontario avvenuto nel 2006 a Carobbio degli Angeli e in carcere, dopo i primi due anni in cui ho litigato con tutti, ho trovato la mia strada a partire da quando, per la prima volta, ho incontrato delle persone che mi hanno amato e perdonato. Tra loro don Roberto Malgesini, ucciso il 15 settembre 2020: per questo ho deciso di raccontare di lui in un libro, perché non venga dimenticato».