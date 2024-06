Costa Volpino, scontro fra auto e moto: due feriti

Incidente stradale poco dopo mezzogiorno alla frazione Piano di Costa Volpino. In via Battisti, dopo il ponte Barcotto, si sono scontrate un’auto e una moto in sella alla quale c’erano due persone, un uomo di 60 anni che guidava e una donna di 59. I due motociclisti dopo l’impatto sono caduti e sono rimasti feriti.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio dei carabinieri di Costa Volpino intervenuti per i rilievi, entrambi i mezzi viaggiavano nella stessa direzione, verso Pisogne: l’auto – una Opel Corsa condotta da una 26enne – avrebbe svoltato a destra per sostare in uno spazio sterrato a bordo strada ed è avvenuto l’impatto con la Ducati Monster della coppia che arrivava da dietro. L’uomo dopo lo scontro è stato sbalzato all’indietro, finendo contro la recinzione di un vivaio e perdendo i sensi, mentre la compagna è finita a terra poco distante dalla moto. Il primo a intervenire è stato un residente, che è uscito di casa per prestare i primi soccorsi e dare l’allarme al 112.