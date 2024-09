Credaro, lo zaino di Ritaj nel suo banco vuoto: «Ti ricorderemo sempre»

Per gli studenti della scuola primaria di Credaro quest’anno il primo giorno di scuola è stato un turbinio di emozioni contrastanti. Da un lato la trepidazione per l’inizio del nuovo anno scolastico e la contentezza nel rivedere i compagni di classe. Dall’altro la tristezza nel constatare che, tra gli alunni di seconda elementare, mancava Ritaj Lahmar, la piccola di sei anni e mezzo (avrebbe dovuto compiere i sette il mese prossimo) morta al Papa Giovanni di Bergamo a causa delle gravi ferite causate dall’incidente di gioco con l’altalena inclusiva avvenuto la sera del 2 settembre al parco di Villongo San Filastro. Ma il banco di Ritaj non è rimasto vuoto: il sorriso e gli occhi scintillanti di quella bambina così solare continueranno a vivere nel cuore degli insegnanti e dei compagni di scuola, che insieme all’amministrazione comunale di Credaro e alla famiglia Lahmar hanno organizzato una piccola ma commovente cerimonia per ricordarla.