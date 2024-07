È morto a 52 anni Ivan Consoli, innovatore nell’alta gioielleria

Si è spento a 52 anni venerdì 5 luglio dopo una lunga malattia, Ivan Consoli , alla guida della Serafino Consoli, brand di alta gioielleria riconosciuto a livello internazionale per i suoi gioielli e le sue creazioni innovative e fuori dagli schemi.

Ad annunciarne la scomparsa la famiglia e l’azienda: «Ivan è stato capace di dar vita a un percorso rivoluzionario nel mondo dell’alta gioielleria , attraverso progetti innovativi e un approccio di pensiero fuori dagli schemi. Con l’anello che diventa bracciale ha portato nel contesto del lusso un concept mai visto prima, in grado di fondere la grandezza dell’alta manifattura orafa italiana con l’ingegneria e l’alta tecnologia ».

Bergamasco, nato nel 1972, Ivan era sposato con Lucia e padre di tre figli, Leonardo, Giorgia e Filippo. Fin da ragazzo ha proseguito la traccia solcata nel 1959 dal padre Serafino, ottenendo il diploma del GIA, «Gemological Institute of America» (conseguito nel 1992) e i diplomi di Maestro d’Arte Orafa e in Arte Applicata all’Istituto Benvenuto Cellini di Valenza Po.

Dagli inizi degli anni duemila è stato in grado di portare al successo la piccola boutique di Grumello del Monte, coinvolgendo nei suoi progetti alcuni dei più blasonati brand di gioielleria e orologeria, ottenendo nel tempo numerosi premi e riconoscimenti.

Nel 2007 ha sviluppato il progetto dell’orologio in edizione limitata dedicato al Centenario dell’Atalanta Calcio, nel 2010 ha fondato «Chronosphere» il concept store, sempre a Grumello del Monte, dove aveva poi trasferito non solo le attività retail, ma anche il quartier generale della neonata azienda per lo sviluppo delle attività di manifattura orafa.