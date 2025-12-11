È morto il Cavalier Falconi: tra i pionieri del vino Valcalepio

«Uno dei pionieri»

«Mio padre verrà ricordato come uno dei pionieri della vitivinicoltura nella valle che dà il nome al celebre vino Doc – ricorda il figlio Oliviero Falconi –. Il suo impegno ha contribuito a far conoscere e valorizzare la Valcalepio tracciando una rotta che poi tanti altri produttori hanno seguito. Fu tra i primi a credere nella potenzialità dei vitigni locali e a investire sulle colline moreniche che non avevano ancora trovato visibilità su scala più ampia – prosegue Oliviero Falconi –. La Valcalepio è così diventata una realtà vinicola riconosciuta, capace di proporre vini con identità, qualità e rispetto del territorio, a vantaggio dell’intera comunità locale».