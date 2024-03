Frana a Lovere, Lucchini a rischio rifornimenti e caos parcheggi

A Lovere è tornato il sole ma non il sereno. Il cedimento di un tratto del muro che sosteneva via Giorgio Paglia ha interrotto i collegamenti con Castro e rischiato di isolare completamente la Lucchini Rs dove la crisi è momentaneamente scongiurata, ma rimane dietro l’angolo. Nel cantiere che doveva mitigare il rischio idrogeologico dell’area di Cornasola, dove si è verificato il crollo del muro, sono arrivati i primi macchinari necessari a rinforzare il muro di sostegno e ricostruire la strada.

Nel frattempo, qualche camionista diretto all’acciaieria ancora non sa che via Paglia è chiusa e i mezzi pesanti, una volta che arrivano alle piscine, vengono rimandati indietro. Martedì 12 marzo alle 15 la Prefettura ha convocato un tavolo di lavoro per gestire l’emergenza e riorganizzare la viabilità, tenendo conto delle indicazioni che arriveranno dai due Comuni.

La riunione dei sindaci

Lunedì 11 marzo in municipio a Lovere i sindaci Alex Pennacchio e Mariano Foresti hanno incontrato i progettisti e l’impresa esecutrice dei lavori per analizzare l’intervento di ripristino di via Paglia: i lavori sono già iniziati e, salvo piogge intense (non all’orizzonte), dureranno poco meno di un mese, poi via Giorgio Paglia dovrebbe ritornare percorribile almeno in un senso di marcia.

La proposta per la viabilità

Per gestire la viabilità da qui alla riapertura parziale della strada, i due sindaci presenteranno una proposta condivisa che prevede l’apertura al traffico in entrambi i sensi di marcia su via Bergamo, con limitazione alle sole auto, mezzi di soccorso e di trasporto pubblico. «Verrà istituito – hanno spiegato i due sindaci con una nota congiunta - il limite dei 30 km/h e dovranno essere rimossi obbligatoriamente alcuni parcheggi in fregio alla via. Spazi alternativi gratuiti da adibire a parcheggio sono in fase di individuazione (una delle ipotesi è la piazza del porto di Cornasola, ndr).

I mezzi della Lucchini

Un numero limitato di mezzi dello stabilimento Lucchini, di portata ridotta, è stato autorizzato a transitare in uscita da via Bergamo fino a mercoledì (domani, ndr). Previo consenso della Prefettura e di Anas, da giovedì 14 marzo la statale 469 rivierasca verrà riservata al traffico in entrata e in uscita dallo stabilimento: è infatti impensabile che l’abitato di via Bergamo possa sopportare il transito continuo dei mezzi pesanti».

È la soluzione che auspica anche l’azienda dove i magazzini e i rifornimenti arrivati a singhiozzo nel weekend sono comunque sufficienti per garantire ancora un paio di giorni di lavoro: «La crisi per ora è scongiurata – trapela dalla fabbrica – ma non potremo andare avanti a lungo così. Chiederemo che sulla rivierasca possano passare camion fino a una portata di 50 tonnellate».