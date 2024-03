Smottamento di Lovere: «La prima cosa da capire è come gestire la viabilità»

L’amarezza dei sindaci

Paglia complica, di molto, l’impegno per mitigare il rischio idrogeologico che da almeno vent’anni caratterizza le località del Trello e di Cornasola . «Cerchiamo di capire quale intervento effettuare per ripristinare le condizioni viarie normali e soprattutto le tempistiche». La situazione è complessa, così come è difficile individuare le cause: «Le piogge degli ultimi giorni non hanno aiutato, e le previsioni per il fine settimana non sono favorevoli. Poi c’è il tema dei camion della “Lucchini Rs”: da qui ne passano anche 200 al giorno attraversando una porzione di territorio molto fragile. Infine il cantiere in corso per mettere in sicurezza proprio la tenuta delle strade di Cornasola: cercheremo di capire se ci sia stato qualche errore di valutazione nel corso dei lavori».

Il comunicato della Lucchini

Nel corso della giornata l’azienda ha diffuso una breve nota: «”Lucchini Rs” segue con grande attenzione gli sviluppi inerenti al cedimento del tratto di via Paglia, franato in corrispondenza del cantiere di consolidamento. Confidiamo che Comune, Anas e tutti gli enti coinvolti nella ricostruzione siano in grado di ripristinare nel più breve tempo la viabilità per i nostri mezzi, indispensabile per garantire la nostra continuità produttiva». I tecnici di «Lucchini Rs» hanno poi partecipato al vertice che alle 18,30 si è riunito in municipio. Presente anche il sindaco di Castro, Mariano Foresti: «Quanto avvenuto – ha detto prima di salire in auto in direzione Solto Collina, per poi tornare da Riva di Solto verso Castro – è un grosso guaio per tutto l’Alto Sebino ma fortemente penalizzante per la mia comunità». Dall’incontro è emersa anche un’ipotesi per la viabilità nel periodo di chiusura totale della strada: «Stiamo valutando – dice Foresti – di chiedere ad Anas un senso unico da Riva di Solto in direzione Castro per far passare i camion, almeno quelli più piccoli, in modo da garantire l’approvvigionamento dei materiali alla “Lucchini”; via Bergamo resterà a senso unico in salita, ma abbiamo chiesto che possa essere percorsa in senso contrario dagli scuolabus del nostro Comune, in modo da ridurre al minimo i disagi per chi va a scuola a Lovere e per le famiglie degli studenti».