Frane, riaprono le strade a Villa d’Ogna e Riva di Solto

Riapre in anticipo, a Villa d’Ogna, la strada provinciale 49, chiusa da martedì alle 7 per la caduta dalle pendici del Monte Secco di due macigni che hanno poi finito la loro corsa nel recinto della Segheria Fornoni. Il traffico da e per l’alta Valle Seriana, da martedì, sbarrata la Provinciale, era stato deviato sulla strada intercomunale della Cunella. Per i soli autotreni dal peso di oltre 3,5 tonnellate, da ieri erano poi state stabilite tre fasce orarie per consentire il loro transito sulla provinciale in entrambi i sensi di marcia. In un primo tempo era stato previsto che la strada aprisse totalmente al traffico nella mattinata di domani, ma, grazie al pronto intervento della Ditta L.C.P. Funi di Esine, incaricata dalla Provincia, il lavoro di disgaggio in quota dei massi pericolanti si è concluso nella giornata di giovedì 6 giugno.