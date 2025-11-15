Burger button
Cronaca / Val Calepio e Sebino
Sabato 15 Novembre 2025

«Grazie maestra Michela», l’addio di Villongo all’educatrice morta a 49 anni

IL FUNERALE. Chiesa gremita per l’ultimo saluto nella mattinata di sabato 15 novembre a Michela Valtulini, coordinatrice della scuola dell’infanzia «Sacra Famiglia».

Lorenzo Catania
Lorenzo Catania
L’addio a Michela Valtulini, maestra di 49 anni, di Villongo
L’addio a Michela Valtulini, maestra di 49 anni, di Villongo

I bambini attorno all’altare aiutano i grandi ad accendere i lumini. Ciascuno, con la propria luce, accende quella del vicino di banco. La fiamma che si rinnova è il simbolo della vita, nel segno di Michela. Erano migliaia questa mattina, sabato 15 novembre, le persone riunite nella chiesa di Villongo San Filastro per i funerali di Michela Valtulini, l’amata maestra e coordinatrice della scuola dell’infanzia «Sacra Famiglia». Si è spenta martedì, a 49 anni, dopo una lunga malattia. A tributarle l’ultimo saluto c’era un’intera comunità.

«Oggi ci ritroviamo con il cuore pieno di dolore e di gratitudine per la vita di Michela, donata con passione, seminando il bene. Michela aveva imparato la lingua più difficile, quella dell’amore concreto»

Nella chiesa colma di parenti, colleghe, amici, bimbi e tanti ex alunni, sono risuonate le parole di padre Antonio Bettoni: «Oggi ci ritroviamo con il cuore pieno di dolore e di gratitudine per la vita di Michela, donata con passione, seminando il bene. Michela aveva imparato la lingua più difficile, quella dell’amore concreto. La sua scuola era fatta di sguardi, mani, lacrime e sorrisi. La sua - ha detto padre Antonio - era la pedagogia della carezza». Come quella di mamma Luisa e papà Vittorio, e di tutti i parenti, sul volto della loro «Micky».

Ora, aggiunge padre Antonio, «Michela vede Dio faccia a faccia, e lo guarda con lo sguardo di un bambino come a dire “Dio, ti ho trovato”. E Dio, guardandola, dirà “Brava maestra”», conclude. Al termine della celebrazione la folla di villonghesi l’ha accompagnata in corteo verso il cimitero di San Filastro, dove ora Michela riposa per sempre.

