Il dolore di Grumello per Giuseppe, resta il nodo sicurezza

I genitori, la sorella e la figlia di Giuseppe Belotti , insieme agli altri familiari, sono circondati dall’affetto di amici e colleghi. Belotti era conosciuto nella sua comunità, apprezzato per la sua simpatia e gentilezza. «Abbiamo appreso la notizia – testimoniano alcuni commercianti, tra cui due esercenti del negozio vicino all’abitazione, in via Dante –, era una persona molto gentile e disponibile».

Giuseppe Belotti

I funerali

I funerali saranno celebrati lunedì mattina, alle 10,30, nella chiesa parrocchiale del paese. In molti sabato si sono recati alla casa del commiato «Ruggeri» a Castelli Calepio, dove la salma è stata composta e dove è allestita la camera ardente.

Un altro incidente

La tragedia arriva a poche ore di distanza da un altro incidente stradale accaduto lungo lo stesso tratto di strada, a Carobbio. Nel pomeriggio di venerdì, intorno alle 18, un’autovettura Bmw ha improvvisamente perso il controllo ed è finita nell’area antistante un capannone. Ha fatto un lungo salto demolendo un palo della segnaletica e parte della recinzione dello stabilimento. Nel sinistro è rimasto coinvolto anche un furgoncino. In quel caso, per fortuna, non si sono registrati feriti ma l’accaduto ha riacceso le preoccupazioni sulla sicurezza della viabilità nella zona.

La questione sicurezza