Il funerale di Carizzoni: «Addio Giancarlo, eri un vulcano, hai avuto una vita intensa»

«Giancarlo era un vulcano di idee. Mi diceva: poi sarai tu a fare un riassunto. La gente pensa che la qualità della vita si misuri nella lunghezza degli anni, per i cristiani non è così, se quella vita la si vive intensamente vale più di una vita lunghissima. Per Giancarlo è stato così». Così don Marco Perletti, amministratore parrocchiale di Castro, ha ricordato Giancarlo Carizzoni, il cinquantaseienne scomparso la sera dell’11 maggio scorso in ospedale a Vicenza dopo essere rimasto vittima di un fatale infortunio sul lavoro all’interno delle Acciaierie Beltrame, nella città veneta.