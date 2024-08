Il Memorial Stoppani «vola» sulla riva bresciana del Sebino

Il Memorial Stoppani lascia Lovere temporaneamente (così garantiscono gli organizzatori e l’amministrazione comunale) per atterrare a Marone, sulla sponda bresciana del lago, dov’è presente l’idrosuperficie che il 31 agosto e il 1° settembre accoglierà alcuni idrovolanti per rendere omaggio a Mario Stoppani, loverese, asso dell’aviazione italiana della Prima guerra mondiale, collaudatore di idrovolanti e primatista dei cieli negli anni in cui il volo era meccanica e sogno.

La 22a edizione della manifestazione che ha portato le Frecce tricolori a sorvolare l’Alto Sebino e radunato migliaia di persone sul lungolago di Lovere per osservare le evoluzioni di piloti e pattuglie acrobatiche cambia dunque formula: «Il Memorial – spiega Max Barro, che insieme a Mario Caroli, inventore dell’iniziativa, ha fondato l’associazione “Comandante Mario Stoppani”, a cui fa capo tutta l’organizzazione – negli anni è cresciuto a tal punto da richiedere uno sforzo logistico, promozionale ed economico che un’associazione di volontari come la nostra non è in grado di reggere tutti gli anni. Per questo abbiamo ritenuto di ridurre la proposta di quest’anno e di concentrare negli anni degli anniversari dei record di Stoppani».

«Gli organizzatori – aggiunge la sindaca Claudia Taccolini – ci hanno comunicato che per quest’anno l’iniziativa si svolgerà a Marone con un programma ridotto rispetto a quello degli ultimi anni: ne prendiamo atto, ci dispiace, siamo pronti a dare la nostra collaborazione per quando vorranno riproporlo a Lovere, perché sappiamo che nel tempo è diventato uno degli eventi più importanti dell’estate del Sebino». Domenica 1° settembre a Marone si concentrerà il raduno idrovolanti. Il giorno precedente, sabato 31 agosto, alle 11 al cimitero di Lovere commemorazione e la deposizione della corona d’alloro sulla tomba di Stoppani. Alle 15,30 in Accademia Tadini ci sarà il convegno sugli «Eroi dell’aria: Agello, Stoppani, Cattaneo»; verrà anche presentato il concorso letterario «Il cielo di Mario Stoppani» dedicato ai ragazzi degli Istituti superiori di Lovere. Alla Libreria «Mondadori» di Lovere, alle 19, aperitivo con l’autore Ivano Ceribelli e il suo libro «L’ultimo volo».