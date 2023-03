Incendio in una cascina a Grumello: otto mezzi e 50 uomini dei Vigili del fuoco in azione - Foto e video

Almeno 50 Vigili del fuoco con otto mezzi da Dalmine, i volontari di Treviglio, Romano di Lombardia, Lovere, Gazzaniga e il supporto dei colleghi di Brescia e di Palazzolo sono intervenuti per arginare l’incendio a una porzione di tetto del ristorante Cascina dei Filagni a Grumello del Monte . Le fiamme hanno interessato in particolare una porzione di tetto di un alloggio posto al secondo piano in cui risiedono i proprietari della cascina.