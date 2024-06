Incidente a Lovere, ferito un motociclista di 49 anni

Un motociclista di 49 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale in via San Maurizio, nella parte alta del paese di Lovere. Lo schianto è avvenuto intorno alle 11,15 di sabato mattina (22 giugno). La dinamica non è chiara ed è ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Clusone. Dalle prime informazioni sul posto l’uomo era in sella a uno scooter 125 quando è caduto e ha battuto la testa. Non sembrerebbero coinvolti altri mezzi. Le sue condizioni sono parse subito serie e per i soccorsi da Bergamo è arrivato l’elicottero di Areu. Sul posto anche l’automedica e un’ambulanza della Santa Maria Assunta di Pisogne. Il 49enne è sempre rimasto cosciente e, dopo le prime cure, è stato trasportato in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia.