La compagna guida mentre è al telefono: 32enne arrestato per droga

Arresto convalidato

Erano le 19,40 di giovedì 29 maggio a Lovere: il giovane, 32 anni, elettricista di Castro, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A casa del 32enne, che vive coi genitori, i carabinieri hanno trovato un biglietto nascosto sotto il cuscino del suo letto con cifre abbinate a nomi e a giorni della settimana. Sul suo telefono c’erano foto di confezionamento di polvere, che per i militari potrebbe essere cocaina. Ieri il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la scarcerazione senza misure. Il giovane in udienza di convalida ha ammesso di aver comprato la droga per 550 euro fuori dal cantiere milanese dove aveva appena finito di lavorare, ma ha specificato che era per uso personale: «Era la provvista per il prossimo mese, non ho mai spacciato».