Maxi schianto a Solto Collina: morto un motociclista di 56 anni

Drammatico incidente nel tardo pomeriggio di sabato 19 luglio a Solto Collina , lungo la strada provinciale 77 che collega il paese all’ex statale del Tonale. Intorno alle 17.20 due motociclette e un’automobile sono rimaste coinvolte in uno scontro che ha avuto conseguenze tragiche: un uomo di 56 anni, originario di Adro in provincia di Brescia, ha perso la vita e altre quattro persone sono rimaste ferite. Si tratta di tre donne di 46, 47 e 50 anni e un uomo di 46 anni.

Ferita anche la moglie

Da una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente pare che l’auto, una Mercedes cla, guidata da una donna, viaggiasse verso il paese mentre sulla corsia opposta sopraggiungevano le due moto. I motociclisti facevano parte di una comitiva di amici che viaggiavano tutti in coppia. L’impatto è avvenuto all’altezza di un tornante forse per un’invasione di corsia dell’automobile in curva. Tra i feriti anche la moglie del 56enne deceduto. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia.