Omicidio Sara Centelleghe, ergastolo a Badhan: riconosciute crudeltà e rapina

È arrivata al termine della mattinata di martedì 13 maggio la sentenza per l’omicidio di Sara Centelleghe, la studentessa di 18 anni uccisa nella notte tra il 25 e il 26 ottobre 2024 nel suo appartamento di Costa Volpino. La Corte d’Assise di Bergamo ha condannato all’ergastolo Jashandeep Badhan, ventenne di origini indiane, reo confesso del delitto, disponendo anche due mesi di isolamento diurno.

I giudici hanno riconosciuto le aggravanti della crudeltà e del nesso teleologico tra la rapina del telefonino della vittima e l’omicidio, ritenendo invece le attenuanti generiche subvalenti rispetto alla gravità dei fatti. Accolta inoltre la richiesta di una provvisionale immediatamente esecutiva di 25 mila euro ciascuno per il padre e la madre di Sara, costituiti parti civili nel processo.

Nel corso della requisitoria, la pm Raffaella Latorraca aveva chiesto la condanna al carcere a vita sottolineando la brutalità dell’aggressione e il contesto in cui maturò il delitto. Secondo la ricostruzione dell’accusa, Badhan quella notte cercava hashish dopo avere assunto alcol e diverse sostanze stupefacenti. Avrebbe raggiunto l’abitazione della vittima passando dai locali interrati della palazzina per evitare di essere visto dall’amica diciassettenne di Sara, con la quale aveva concordato uno scambio di droga.