Cronaca / Val Calepio e Sebino
Mercoledì 13 Agosto 2025

Predore, tragedia sul Sebino: aperto fascicolo per omicidio nautico

LE INDAGINI. La vittima, 64 anni, si era tuffata davanti al marito. Alla guida della barca un bresciano di 42 anni, sentito nella notte: aperto fascicolo in Procura.

Alessandra Loche
Alessandra Loche

I soccorsi in azione a Predore il 12 agosto: morta una donna di 64 anni travolta da un’imbarcazione in movimento
I soccorsi in azione a Predore il 12 agosto: morta una donna di 64 anni travolta da un’imbarcazione in movimento
(Foto di San Marco)

La Procura di Bergamo aprirà un fascicolo per omicidio nautico sulla morte di Frisca Lisa Laygo, 64 anni, travolta martedì 12 agosto nel pomeriggio da una barca a motore mentre faceva il bagno nel lago d’Iseo, a Predor e. Il pubblico ministero titolare del caso è Emanuele Marchisio. Il corpo della vittima è già stato restituito ai familiari. In quel tratto non vige il divieto di balneazione, ma è presente una segnalazione di pericolo per l’assenza di servizio di salvataggio.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17, davanti al bar Molo 31, dove la donna si trovava con il marito e il loro cane. Secondo i primi racconti, l’imbarcazione avrebbe effettuato una manovra di rotazione su sé stessa, colpendola tra collo e testa . Un villeggiante si è tuffato per riportarla a riva, dove un altro uomo ha praticato massaggio cardiaco e cercato di tamponare le ferite. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, giunti via terra e via acqua, la 64enne è deceduta poco dopo.

A bordo con il figlio

Alla guida della barca, poi sequestrata, c’era un uomo del Bresciano, classe 1982, che si trovava a bordo con il figlio. L’imbarcazione, secondo indiscrezioni, non sarebbe di sua proprietà. L’uomo è stato ascoltato nella notte e sottoposto, come di prassi, ad alcoltest e drug test: gli esiti non sono ancora disponibili. Nella giornata di ieri non è stato possibile acquisire le immagini di videosorveglianza per motivi tecnici; l’operazione è stata effettuata oggi. Indagano i Carabinieri della Compagnia di Clusone e la Guardia di Finanza.

Frisca Lisa Laygo, originaria delle Filippine e in Italia dagli anni Novanta, viveva a Predore con il marito Gian Carlo Lanza. Laureata all’Accademia di Belle Arti di Manila, era appassionata di giardinaggio e arte. Il figlio, 27 anni, la ricorda come una donna solare e generosa.

