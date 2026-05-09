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Cronaca / Val Calepio e Sebino Sabato 09 Maggio 2026

Ranica, arrestato 32enne: con due complici coinvolto nel furto di 2 auto rubate

L’ARRESTO. L’uomo è stato trovato insieme ad altri due soggetti a bordo di un’auto rubata. Recuperata una seconda vettura. Recuperate e restituite ai proprietari.

Redazione Web
Redazione Web
Ranica, arrestato 32enne: con due complici coinvolto nel furto di 2 auto rubate
Auto dei carabinieri

Bergamo

Nel pomeriggio di domenica 4 maggio 2026, a Ranica, i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bergamo hanno eseguito un’ordinanza di sospensione dell’affidamento in prova al servizio sociale con contestuale carcerazione nei confronti di un 32enne nato a Sarnico e residente ad Alzano Lombardo, già noto alle forze dell’ordine.

Il provvedimento riguarda una condanna definitiva per ricettazione relativa a fatti commessi il 1° aprile 2017. L’uomo era stato condannato a 4 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione, oltre a una multa di 1.333 euro.

In prova ai servizi sociali

Dopo un periodo di detenzione, il 32enne era stato ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale il 16 dicembre 2025. La misura alternativa è stata però successivamente revocata a causa della reiterazione di condotte illecite contro il patrimonio.

Nel corso di un servizio mirato di controllo del territorio, i militari hanno individuato il 32enne insieme a un cittadino tunisino del 1992, senza fissa dimora e anch’egli noto alle forze dell’ordine, e a una donna italiana del 1982, nata a Treviglio, senza fissa dimora e con precedenti di polizia.

Due auto rubate

I tre sono stati controllati mentre si trovavano a bordo di una Honda FR-V risultata rubata. Gli accertamenti immediatamente avviati dai carabinieri hanno inoltre permesso di verificare che il gruppo aveva nella propria disponibilità anche un’Audi A3, anch’essa provento di furto.

L’operazione si è conclusa con il recupero delle due vetture, successivamente restituite ai legittimi proprietari, e con il deferimento in stato di libertà dei tre soggetti per ricettazione in concorso.Il 32enne, terminate le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Bergamo in esecuzione del provvedimento restrittivo disposto dall’autorità giudiziaria.

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