Schianto in galleria a Costa Volpino, resta grave il 31enne. Qui trovò la morte il padre

Definirla una coincidenza sembra un eufemismo, a fronte del drammatico bilancio dello schianto avvenuto sabato sera 21 marzo all’interno della galleria che corre alle spalle degli abitati di Lovere e Costa Volpino . In quel tunnel della statale 42, già teatro in passato – e perfino nelle scorse settimane – di incidenti più o meno gravi, poco più di vent’anni fa perse la vita il padre di uno dei due giovani rimasti feriti sabato sera. Era il 31 gennaio 2004.

Che la situazione fosse critica, sabato 21 marzo intorno alle 21,30, lo si era capito fin da subito. E basta vedere cosa è rimasto della Alfa Romeo Giulia su cui viaggiava il 31enne per poter immaginare la violenza dell’impatto avvenuto tra i due mezzi. Quando si sono toccate, le auto sono state «carambolate» in due diversi punti del tunnel, che è rimasto chiuso per circa tre ore in entrambi i sensi di marcia.