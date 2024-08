Schianto nella notte a Marone lungo la Sp510: morto un 20enne

È morto per le ferite riportate nell’incidente un 20enne di Sale Marasino, Daniele Turelli (era nato nel 2004), che questa notte (tra il 6 e il 7 agosto) è rimasto vittima dello schianto lungo la Sp510 all’altezza di Marone in provincia di Brescia. Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravissime, tant’è che era stato portato in codice rosso al Civile di Brescia. Nonostante l’immediato intervento del personale sanitario e gli sforzi dei medici però il 20enne, che era alla guida dell’auto, è deceduto in ospedale poche ore dopo il suo arrivo. Feriti lievemente invece gli altri due ragazzi che erano in auto con lui, un 19enne anche lui di Sale Marasino e una 18enne di Vello.