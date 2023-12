Si ribalta con l’auto a Villongo, divelti gli addobbi natalizi della rotatoria: feriti due giovani

Auto ribaltata più volte ma fortunatamente i due giovani a bordo non sono in pericolo di vita. Spettacolare incidente attorno alle 0,30 di questa mattina (16 dicembre) a Villongo alla rotatoria di viale Italia sulla SP.91, senza gravissime conseguenze. Un giovane alla guida di una Golf che transitava da Sarnico in direzione Credaro ha perso il controllo del veicolo e dopo aver valicato la mega rotonda, divelto alberi e addobbi natalizi ha finito la corsa contro la recinzione in ferro di una proprietà privata.