Si schianta contro un’auto, a Pisogne grave diciottenne in moto

Schianto in moto lunedì pomeriggio 9 dicembre a Pisogne per un diciottenne del paese che si trova ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Coinvolta anche una donna di 43 anni di Lovere e un bambino di appena un anno , uscito però illeso dallo scontro. In base alle ricostruzioni della Polizia stradale di Brescia, attorno alle 14,40 il diciottenne pisognese stava percorrendo la strada del lungolago in direzione di Costa Volpino, nel tratto su cui si affaccia la centralissima piazza Umberto I.

All’improvviso, per cause in corso di accertamento, forse per una mancata precedenza, il ragazzo si è trovato di fronte una monovolume Volkswagen impegnata a svoltare verso sinistra per raggiungere un parcheggio accanto ad un’edicola; segni evidenti di frenata sull’asfalto non ce n’erano, e il ragazzo non è riuscito a evitare l’impatto contro l’auto, colpendola sulla sua portiera anteriore destra. Sbalzato di sella, il diciottenne è caduto a terra e immediatamente sono partite le chiamate al 112. Sono intervenute un’ambulanza e un’auto medicalizzata: il diciottenne è stato trasportato in elicottero al Papa Giovanni dove i medici gli hanno riscontrato un forte trauma cranico, contusioni al volto e a una gamba. La donna di Lovere è stata invece trasportata in codice giallo agli Spedali Civili di Brescia per un trauma ad un braccio. Il bambino che viaggiava nel seggiolino dietro di lei è stato comunque accompagnato per accertamenti nel reparto pediatrico dello stesso ospedale.