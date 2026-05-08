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Cronaca / Val Calepio e Sebino Venerdì 08 Maggio 2026

Tragedia in bici, il dolore di Castelli Calepio per la morte di Nicola

L’INCIDENTE. È successo a Tagliuno nel tardo pomeriggio del 7 maggio, all’altezza della rotatoria. La vittima Nicola Belbruti che dopo il diploma liceale lavorava «Ai Filagni». Il sindaco: «Questo crocevia è pericoloso».

Claudia Mangili
Claudia Mangili
Tragedia in bici, il dolore di Castelli Calepio per la morte di Nicola
Nicola Belbruti
(Foto di San Marco)

Castelli Calepio

Ancora qualche centinaio di metri in sella alla sua bici e sarebbe stato a casa, dopo aver salutato gli amici di sempre con cui era andato a correre. Era arrivato ad attraversare la provinciale 91 ed è lì che un’auto lo ha investito, scaraventandolo a decine di metri. Non c’è stato nulla da fare per Nicola Belbruti, 19 anni, che ottenuto il diploma al liceo sportivo-turistico di Palazzolo sull’Oglio, aveva trovato lavoro come cameriere al ristorante-trattoria «Ai Filagni» di Grumello del Monte. L’incidente alle 19.30 del 7 maggio, lungo la provinciale 91, all’altezza di una rotatoria dove convergono le vie Falconi e San Salvatore e, poco più avanti, anche la via Gabriele D’Annunzio.

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La ricostruzione dell’incidente

Da una prima ricostruzione dei fatti da parte dei carabinieri intervenuti per i rilievi, pare che il diciannovenne, stesse attraversando la strada in prossimità di un attraversamento nei pressi della rotonda in zona farmacia quando, all’improvviso, è stato tamponato da una Bmw station wagon guidata da un venticinquenne che viaggiava – pare a velocità piuttosto sostenuta, ma per questo si attende l’esito degli accertamenti dei carabinieri – in direzione Sarnico, con due passeggeri a bordo.

L’impatto è stato molto violento: Nicola è stato sbalzato in avanti di diverse decine di metri, ricadendo sull’asfalto della corsia opposta, davanti alla farmacia Marzanti

Tragedia in bici, il dolore di Castelli Calepio per la morte di Nicola
La zona dello schianto
(Foto di San Marco)

Morto sul colpo

L’impatto è stato molto violento: Nicola è stato sbalzato in avanti di diverse decine di metri, ricadendo sull’asfalto della corsia opposta, davanti alla farmacia Marzanti, così come la sua bicicletta finita invece davanti a un negozio più in là, mentre i suoi occhiali sono caduti a terra nel punto dell’impatto e lì rimasti sull’asfalto. Purtroppo il diciannovenne è morto sul colpo per la violenza dell’impatto: l’intervento dei soccorritori – giunti con automedica, ambulanza ed elicottero – si è rivelato vano.

La sua casa poco distante

Nicola Belbruti viveva poco distante con i genitori Milena e Gian Battista e il fratello ventiduenne Michele, arbitro di calcio. Sul posto, a poca distanza dal centro di Tagliuno, si sono concentrate tante persone che hanno subito dimostrato l’affetto della comunità verso i genitori del diciannovenne, arrivati sul luogo dell’incidente e comprensibilmente disperati.

Il sindaco: «Strada pericolosa»

Tragedia in bici, il dolore di Castelli Calepio per la morte di Nicola
L’intervento dei mezzi di soccorso alla rotatoria sulla provinciale 91 teatro dell’incidente del 7 maggio
(Foto di San Marco)

Tra loro anche il sindaco Adriano Pagani: «Siamo vicini alla famiglia – ha detto –: non si può morire a 19 anni. Le componenti che hanno causato questa tragedia sono diverse e tra queste c’è probabilmente la velocità dell’auto, ma chiaramente ci sarà qualcosa da rivedere sul piano della viabilità anche in questo crocevia di strade e strisce pedonali».

Il dolore degli amici

Anche gli amici con cui Nicola si era trovato nel pomeriggio, sono accorsi sul luogo dell’incidente: il loro legame è talmente stretto – hanno spiegato – da condividere la posizione del proprio smartphone: si sono accorti che l’amico era «localizzato» proprio lì, da 40 minuti: «Abbiamo capito che gli era successo qualcosa». «Gli incidenti non sono una fatalità inevitabile – sottolinea in una nota Claudia Ratti, presidente Aribi –. Saranno le autorità competenti a chiarire dinamiche e responsabilità, ma è evidente che esiste un problema culturale enorme legato al modo in cui viviamo la strada: distrazioni, velocità, scarsa percezione della vulnerabilità di chi si muove in bici o a piedi, aggressività, superficialità, contribuiscono a trasformare ogni tragitto in un rischio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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