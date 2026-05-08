Tragedia in bici, il dolore di Castelli Calepio per la morte di Nicola

Ancora qualche centinaio di metri in sella alla sua bici e sarebbe stato a casa, dopo aver salutato gli amici di sempre con cui era andato a correre. Era arrivato ad attraversare la provinciale 91 ed è lì che un’auto lo ha investito, scaraventandolo a decine di metri. Non c’è stato nulla da fare per Nicola Belbruti, 19 anni, che ottenuto il diploma al liceo sportivo-turistico di Palazzolo sull’Oglio, aveva trovato lavoro come cameriere al ristorante-trattoria «Ai Filagni» di Grumello del Monte. L’incidente alle 19.30 del 7 maggio, lungo la provinciale 91, all’altezza di una rotatoria dove convergono le vie Falconi e San Salvatore e, poco più avanti, anche la via Gabriele D’Annunzio.

La ricostruzione dell’incidente

Da una prima ricostruzione dei fatti da parte dei carabinieri intervenuti per i rilievi, pare che il diciannovenne, stesse attraversando la strada in prossimità di un attraversamento nei pressi della rotonda in zona farmacia quando, all’improvviso, è stato tamponato da una Bmw station wagon guidata da un venticinquenne che viaggiava – pare a velocità piuttosto sostenuta, ma per questo si attende l’esito degli accertamenti dei carabinieri – in direzione Sarnico, con due passeggeri a bordo.

L’impatto è stato molto violento: Nicola è stato sbalzato in avanti di diverse decine di metri, ricadendo sull’asfalto della corsia opposta, davanti alla farmacia Marzanti

La zona dello schianto

(Foto di San Marco)

Morto sul colpo

L’impatto è stato molto violento: Nicola è stato sbalzato in avanti di diverse decine di metri, ricadendo sull’asfalto della corsia opposta, davanti alla farmacia Marzanti, così come la sua bicicletta finita invece davanti a un negozio più in là, mentre i suoi occhiali sono caduti a terra nel punto dell’impatto e lì rimasti sull’asfalto. Purtroppo il diciannovenne è morto sul colpo per la violenza dell’impatto: l’intervento dei soccorritori – giunti con automedica, ambulanza ed elicottero – si è rivelato vano.

La sua casa poco distante

Nicola Belbruti viveva poco distante con i genitori Milena e Gian Battista e il fratello ventiduenne Michele, arbitro di calcio. Sul posto, a poca distanza dal centro di Tagliuno, si sono concentrate tante persone che hanno subito dimostrato l’affetto della comunità verso i genitori del diciannovenne, arrivati sul luogo dell’incidente e comprensibilmente disperati.

Il sindaco: «Strada pericolosa»

L’intervento dei mezzi di soccorso alla rotatoria sulla provinciale 91 teatro dell’incidente del 7 maggio

(Foto di San Marco) Tra loro anche il sindaco Adriano Pagani: «Siamo vicini alla famiglia – ha detto –: non si può morire a 19 anni. Le componenti che hanno causato questa tragedia sono diverse e tra queste c’è probabilmente la velocità dell’auto, ma chiaramente ci sarà qualcosa da rivedere sul piano della viabilità anche in questo crocevia di strade e strisce pedonali».

Il dolore degli amici