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Cronaca / Val Calepio e Sebino Mercoledì 25 Marzo 2026
in aggiornamento

Tragico schianto in A4, un morto. Traffico completamente paralizzato - video

L’INCIDENTE. Intorno alle 8.30 di mercoledì 25 marzo all’altezza di Grumello in direzione di Bergamo, coinvolto anche un mezzo pesante. Nello scontro un uomo è deceduto, un altro di 36 anni è ferito.

Redazione Web
Redazione Web
Tragico schianto in A4, un morto. Traffico completamente paralizzato - video
Traffico completamente paralizzato in a4

Grumello

Uno schianto si è verificato in A4 in direzione di Bergamo, all’altezza di Grumello. L’incidente intorno alle 8.30 di mercoledì 25 marzo: coinvolto anche un mezzo pesante. Nello schianto un uomo è deceduto, un altro di 36 anni è ferito.

Ancora poche le informazioni raccolte nè si conoscono le generalità del deceduto, il traffico è completamente paralizzato. Sul posto i mezzi di soccorso e anche un elicottero decollato da Milano. Lunghe code da prima di Grumello a dopo Pontoglio: il traffico è in aumento.

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