Uccisa a 18 anni a Costa Volpino: c’è un fermo per l’omicidio di Sara

C’è un fermo per l’omicidio di Sara Centelleghe, la 18enne uccisa a coltellate nella notte tra il 25 e il 26 ottobre nel suo appartamento di via Nazionale a Costa Volpino. Durante la mattinata di sabato sono stati sentiti come testimoni un’amica che si trovava in casa con Sara durante la serata in cui si è consumato il delitto, i vicini di casa accorsi alle urla sul pianerottolo intorno all’una di notte e i famigliari.