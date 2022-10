Un’altra tragedia sulla litoranea del Sebino, due morti in moto a Riva di Solto

Un altro tragico incidente in moto e ancora sulla statale 469 che costeggia il lago d’Iseo. A meno di 24 ore dallo schianto che nella notte tra venerdì e sabato a Predore è costato la vita a Elia Martinelli, 23enne di Tavernola , verso le 16 di sabato due motociclisti, di 55 e 56 anni, sono morti in un incidente nel tratto della litoranea che passa nel territorio di Riva di Solto, in località Zù. Le due vittime erano in sella a due moto Ktm che viaggiavano nella stessa direzione, da Sarnico verso Riva, e si sono tamponate all’altezza di una curva. Le cause e l’esatta dinamica dello scontro sono in corso d’accertamento da parte dei carabinieri di Lovere intervenuti per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, una delle due moto sarebbe scivolata tamponando l’altra. Dopo l’impatto una motocicletta è finita contro il guardrail, mentre l’altra ha abbattuto una barriera di ferro sulla curva. I due centauri purtroppo sono morti sul colpo.