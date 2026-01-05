Cronaca / Valle Brembana
Lunedì 05 Gennaio 2026
Cadavere trovato in strada a Taleggio: «Sul corpo segni compatibili con un’azione violenta»
IL GIALLO. Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto dai passanti su una piazzola di sosta, lungo la strada provinciale 25 tra San Giovanni Bianco e Taleggio, nella mattinata di lunedì 5 gennaio.
Taleggio
Si tratta di un uomo di origine egiziana da tempo domiciliato in provincia di Bergamo. I carabinieri scrivono che: «Il corpo evidenzia segni compatibili con una azione violenta».
Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Bergamo, sono condotte da personale della carabinieri di Zogno e del Nucleo Investigativo di Bergamo.
Nel corso della mattinata i carabinieri di S.Giovanni Bianco sono intervenuti lungo la strada provinciale 25, nei pressi del comune di Taleggio, a seguito di una segnalazione pervenuta al 112 , che avvisava della presenza del corpo di un uomo su una piazzola di sosta lungo la strada.
La salma è stata trasferita all’Ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo dove sarà sottoposta ad autopsia.
