Cronaca / Valle Brembana
Lunedì 05 Gennaio 2026
in aggiornamento

Cadavere trovato in strada a Taleggio: «Sul corpo segni compatibili con un’azione violenta»

IL GIALLO. Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto dai passanti su una piazzola di sosta, lungo la strada provinciale 25 tra San Giovanni Bianco e Taleggio, nella mattinata di lunedì 5 gennaio.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Carabinieri e soccorritori nella zona del ritrovamento del cadavere di un uomo sulla provinciale 25 a Taleggio
Carabinieri e soccorritori nella zona del ritrovamento del cadavere di un uomo sulla provinciale 25 a Taleggio

Taleggio

Si tratta di un uomo di origine egiziana da tempo domiciliato in provincia di Bergamo. I carabinieri scrivono che: «Il corpo evidenzia segni compatibili con una azione violenta».

Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Bergamo, sono condotte da personale della carabinieri di Zogno e del Nucleo Investigativo di Bergamo.

Nel corso della mattinata i carabinieri di S.Giovanni Bianco sono intervenuti lungo la strada provinciale 25, nei pressi del comune di Taleggio, a seguito di una segnalazione pervenuta al 112 , che avvisava della presenza del corpo di un uomo su una piazzola di sosta lungo la strada.

La salma è stata trasferita all’Ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo dove sarà sottoposta ad autopsia.

Carabinieri e soccorritori nella zona del ritrovamento
Carabinieri e soccorritori nella zona del ritrovamento

Taleggio
Bergamo
San Giovanni Bianco
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Inchiesta, Autopsia
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Salute
Medicina
Carabinieri
Procura della Repubblica di Bergamo